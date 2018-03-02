Модель Бехаті Прінслу показала свою фігуру після пологів: фото, відео

Минуло 2 тижні з часу пологів 28-річної моделі Бехаті Прінслу, як вона вже майже повернулась у попередню форму.

Свою фігуру дружина соліста групи Maroon 5 Адама Левіна продемонструвала в Instagram.

Як відомо, про другу вагітність Бехаті Прінслу повідомила восени 2017 року, коли опублікувала фото, на якому виднівся кругленький живіт. Модель народила доньку 15 лютого. Дитину назвали Гео Грейс. Зіркова пара вже показала перше фото малечі.

Не минуло й місяця, як Бехаті Прінслу повернулась у допологову форму. Знаменитість зробила публікації, де позувала в чорно-білій білизні. Прихильники відзначили, що фігура моделі суттєво не змінилась, відтак вона може сміливо повертатись на подіум.

@natashapoly @solidandstriped Публикация от Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo) Мар 2, 2018 в 12:09 PST



Бехаті Прінслу після пологів



Модель Бехаті Прінслу – дружина Адама Левіна