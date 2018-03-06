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Модель Белла Хадід оголилась у стильній фотосесії: спокусливі фото

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Белла Хадід взяла участь у спокусливій фотосесії
Белла Хадід взяла участь у спокусливій фотосесії / daily.com

Одна із навідоміших американських моделей Белла Хадід вразила пікантною та ніжною фотосесією. Пікантні знімки створив фотограф та режисер Люк Гілфорд.

Світлини зірка опублікувала на сторінці в Instagram.

Модель позує перед камерою без вбрання, ніжно прикриваючи груди та коліна руками. При цьому волосся грайливо прикриває півобличчя Белли Хадід. Ідеально підведені очі та злегка привідкритий рот додали пікантності знімку.

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На іншій світлині Белла Хідід злегка прикрила оголене тіло білою накидкою, позуючи на фоні яскравого світла. Скуйовджене об'ємне волосся та витончений силует зірки сексуально дивилися в кадрі.

"Я у 90-секундному фільмі талановитого, красивого, чудового Люка Гілфорда", – підписала фото Балла Хадід.

Допис, поширений (@bellahadid)

Допис, поширений (@bellahadid)

Допис, поширений (@bellahadid)

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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