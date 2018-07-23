Модель Белла Хадід побувала на незвичному побаченні: відеофакт

Популярний співак The Weeknd запросив модель Беллу Хадід на оригінальне побачення. Відповідне відео з'явилось на його фан-сторінці в Instagram.

Белла Хадід та The Weeknd не коментують інформації про відновлення стосунків. Однак у ЗМІ впевнені: зірки знову разом. Всі здогадки журналістів підтверджують прихильники співака та моделі. Спершу люди підловили Беллу Хадід та The Weekend за поцілунками на фестивалі в Coachella 2018 в Каліфорнії, потім під час Каннського кінофестивалю у Франції та в Парижі.

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Тепер же на фан-сторінці вокаліста з'явилось відео знаменитостей із Токіо. Закохана пара обрала для романтичної зустрічі нетиповий заклад – японський ресторан з "роботами", який дуже популярний серед туристів. У закладі актори, переодягнені в монстрів та роботів, показують глядачам оригінальний перфоменс. Белла Хадід щасливо посміхалась від побаченого дійства. Та й The Weeknd, який сидів поруч з моделлю, теж залишився задоволеним від шоу.

Допис, поширений The Weeknd (@weekndinconcert) 22 Лип 2018 р. о 7:28 PDT

Окрім цього, The Weeknd опублікував фото з друзями на фоні дівчини з крилами.

"Це більше не мрія, Белла Хадід", – написав він, підтвердивши теплі стосунки з моделлю.

Допис, поширений The Weeknd (@theweeknd) 22 Лип 2018 р. о 7:12 PDT

Натомість сама манекенниця не публікує нічого, що може хоч якось вказати на стосунки із The Weeknd. Західні ЗМІ припускають, що Белла Хадід так прагне вберегти їхні почуття від зайвої уваги громадськості.

Нагадаємо, що The Weeknd і Белла Хадід зустрічалися понад рік. Згодом співак закрутив роман зі співачкою Селеною Гомес, яка розійшлась з 28-річним виконавцем, повернувшись до свого екс-коханого Джастіна Бібера. Хоч і вокалістка так і не втримала свого бойфренда, The Weeknd щасливо повернувся до моделі Белли Хадід.