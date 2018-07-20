16:40
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Модель Белла Хадід похизувалась ідеальною фігурою на відео

709 Читать новость на русском
Белла Хадід
Белла Хадід / Фото з вільних джерел

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід вразила своїми ідеальними формами. Відповідне відео вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Американська модель Белла Хадід у 21 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Зірка стає частим гостем світських та офіційних заходів, а її обличчя прикрашає десятки знаменитих брендів та глянців. Такий насичений графік манекенниця вирішила підкреслити у відео. 

Читайте також: Белла Хадід приміряла еротичні образи для Vogue Mexico: фото 18+

Останній робочий день! Літо,
– написала вона до грайливого відео. 

На кадрах, знятих у гримерці, чарівна Белла Хадід вмостилась на кріслі. Зірка у білому топі та джинсових шортах похизувалась стрункою фігурою та ідеальними формами. Варто зазначити, що Белла Хадід має розкішний макіяж, а її волосся сплетене у високий хвіст. 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Це не перші кадри, які модель публікує з-за лаштунків стильних зйомок. Так, Белла Хадід показала творчий процес, коли вона з келихом в руках позувала перед камерами, пританцьовуючи. З відео видно, що від зйомки вона отримує неабияке задоволення. 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
сьогодні, 16:15 Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
340
Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
сьогодні, 15:01 Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
Олексій Чибісов 331
"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
сьогодні, 13:34 "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
Юлія Ліпенцева 308
Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
сьогодні, 13:00 Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
Віталій Дейнега 426
Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
сьогодні, 12:01 Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
Ольга Черненко 878
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук