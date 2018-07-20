Модель Белла Хадід похизувалась ідеальною фігурою на відео
Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід вразила своїми ідеальними формами. Відповідне відео вона опублікувала на сторінці в Instagram.
Американська модель Белла Хадід у 21 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Зірка стає частим гостем світських та офіційних заходів, а її обличчя прикрашає десятки знаменитих брендів та глянців. Такий насичений графік манекенниця вирішила підкреслити у відео.
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Останній робочий день! Літо,
– написала вона до грайливого відео.
На кадрах, знятих у гримерці, чарівна Белла Хадід вмостилась на кріслі. Зірка у білому топі та джинсових шортах похизувалась стрункою фігурою та ідеальними формами. Варто зазначити, що Белла Хадід має розкішний макіяж, а її волосся сплетене у високий хвіст.
Це не перші кадри, які модель публікує з-за лаштунків стильних зйомок. Так, Белла Хадід показала творчий процес, коли вона з келихом в руках позувала перед камерами, пританцьовуючи. З відео видно, що від зйомки вона отримує неабияке задоволення.