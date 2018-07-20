Модель Белла Хадід похизувалась ідеальною фігурою на відео

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід вразила своїми ідеальними формами. Відповідне відео вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Американська модель Белла Хадід у 21 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Зірка стає частим гостем світських та офіційних заходів, а її обличчя прикрашає десятки знаменитих брендів та глянців. Такий насичений графік манекенниця вирішила підкреслити у відео.

Читайте також: Белла Хадід приміряла еротичні образи для Vogue Mexico: фото 18+

Останній робочий день! Літо,

– написала вона до грайливого відео.

На кадрах, знятих у гримерці, чарівна Белла Хадід вмостилась на кріслі. Зірка у білому топі та джинсових шортах похизувалась стрункою фігурою та ідеальними формами. Варто зазначити, що Белла Хадід має розкішний макіяж, а її волосся сплетене у високий хвіст.

Допис, поширений (@bellahadid) 19 Лип 2018 р. о 9:07 PDT

Це не перші кадри, які модель публікує з-за лаштунків стильних зйомок. Так, Белла Хадід показала творчий процес, коли вона з келихом в руках позувала перед камерами, пританцьовуючи. З відео видно, що від зйомки вона отримує неабияке задоволення.