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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Белла Хадід показала, як виглядала в дитинстві: кумедні фото

205 Читать новость на русском
Белла Хадід
Белла Хадід / Колаж 24 канал

Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід показала шанувальникам свої дитячі світлини.

Белла Хадід опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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21-річна модель вразила шанувальників серйозним виразом обличчя на дитячих знімках.

Зазначимо, що протягом 14 годин після публікації допис набрав понад 630 тисяч "лайків" від прихильників. "Який настрій у тебе", – так прокоментували знімок більшість фанатів.

Белла Хадід

Белла Хадід

Белла Хадід

Белла Хадід
Белла Хадід / Усі фото – Instagram

Теги: LifeStyle Мода Діти і неповнолітні Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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