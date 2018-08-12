Модель Белла Хадід показала, як виглядала в дитинстві: кумедні фото
Одна з найвідоміших моделей світу Белла Хадід показала шанувальникам свої дитячі світлини.
Белла Хадід опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
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21-річна модель вразила шанувальників серйозним виразом обличчя на дитячих знімках.
Зазначимо, що протягом 14 годин після публікації допис набрав понад 630 тисяч "лайків" від прихильників. "Який настрій у тебе", – так прокоментували знімок більшість фанатів.
Белла Хадід / Усі фото – Instagram
Джерело: 24 Канал
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