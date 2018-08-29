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Модель Белла Хадід повністю оголилась перед камерою: 18+

2003
Белла Хадід
Белла Хадід / Фото із соцмереж

Одна з найпопулярніших моделей світу Белла Хадід знялась у сексуальній фотосесії для The Pop Magazine. Відповідні знімки вже розбурхали мережу.

Белла Хадід у 21 рік може похизуватись стрімкою кар'єрою. Всього за 4 роки в світі моди вона зуміла стати обличчям відомих брендів та ввійти до числа найпривабливіших манекенниць світу. Окрім цього, Белла Хадід є популярним "ангелом" Victoria's Secret, відтак вихід на подіум в білизні – звична справа для моделі.

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Полюбляє зірка приміряти і спокусливі образи. Так, Белла взяла участь у сексапільній фотосесії для The Pop Magazin, в якій вона постала перед камерою повністю оголеною. Модель прикрила свої пишні груди руками, а оголені стегна – химерною накидкою, схожою до волосся. При цьому Белла Хадід вмостилась на підвищення, облаштоване на одному з дахів Нью-Йорка.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Це не єдине фото, опубліковане з пікантної зйомки. На сторінці глянцю з'явились знімки, на яких видніються оголені груди Белли Хадід. Окрім цього, зірка приміряла брутальний образ, показавши стрункі ноги та зону бікіні в крихітному боді.

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

 

Допис, поширений POP (@thepopmag)

 

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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