Модель Белла Хадід зачарувала витонченим образом: неймовірні фото

Знаменита американська модель Белла Хадід вразила елегантною сукнею на модному заході, який відбувся у Китаї. Новий "Лук" зірка опублікувала на Instagram-сторінці, викликавши захоплення у прихильників.

Як відомо, Белла Хадід активно співпрацює з відомим брендом Dior. Так, манекенниця відвідала стильний захід The Art of Color, який організували знамениті дизайнери. Її поява привернула всю увагу учасників заходу, адже Белла Хадід виглядала розкішно в новій сукні від Dior.

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Для модного заходу в Шанхаї модель вбрала пишну сукню чорного кольору з відкритою спиною та глибоким декольте. Розкішний "лук" зірка доповнила туфлями на підборах, бездоганним макіяжем і зачіскою.

На знімках Белла Хадід позує з імідж-директором Christian Dior Петером Філліпсом, який власне працював над створенням ідеального образу манекенниці.

Мій милий геній, Петер Філліпс, який став партнером у гастролях. Дякую тобі за все це,

– тепло відгукнулась про митця Белла Хадід.



Белла Хадід з Петером Філліпсом



Розкішна модель Белла Хадід в Китаї



Елегантний образ Белли Хадід



Спокусливий "лук" Белли Хадід