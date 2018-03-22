Модель Белла Хадід зачарувала витонченим образом: неймовірні фото
Знаменита американська модель Белла Хадід вразила елегантною сукнею на модному заході, який відбувся у Китаї. Новий "Лук" зірка опублікувала на Instagram-сторінці, викликавши захоплення у прихильників.
Як відомо, Белла Хадід активно співпрацює з відомим брендом Dior. Так, манекенниця відвідала стильний захід The Art of Color, який організували знамениті дизайнери. Її поява привернула всю увагу учасників заходу, адже Белла Хадід виглядала розкішно в новій сукні від Dior.
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Для модного заходу в Шанхаї модель вбрала пишну сукню чорного кольору з відкритою спиною та глибоким декольте. Розкішний "лук" зірка доповнила туфлями на підборах, бездоганним макіяжем і зачіскою.
На знімках Белла Хадід позує з імідж-директором Christian Dior Петером Філліпсом, який власне працював над створенням ідеального образу манекенниці.
Мій милий геній, Петер Філліпс, який став партнером у гастролях. Дякую тобі за все це,
– тепло відгукнулась про митця Белла Хадід.
Белла Хадід з Петером Філліпсом
Розкішна модель Белла Хадід в Китаї
Елегантний образ Белли Хадід
Спокусливий "лук" Белли Хадід
Белла Хадід зачарувала стильним образом