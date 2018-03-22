13:53
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Модель Белла Хадід зачарувала витонченим образом: неймовірні фото

881 Читать новость на русском
Белла Хадід: стиль і вишуканість
Белла Хадід: стиль і вишуканість / Фото з вільних джерел

Знаменита американська модель Белла Хадід вразила елегантною сукнею на модному заході, який відбувся у Китаї. Новий "Лук" зірка опублікувала на Instagram-сторінці, викликавши захоплення у прихильників.

Як відомо, Белла Хадід активно співпрацює з відомим брендом Dior. Так, манекенниця відвідала стильний захід The Art of Color, який організували знамениті дизайнери. Її поява привернула всю увагу учасників заходу, адже Белла Хадід виглядала розкішно в новій сукні від Dior.

Читайте також: Популярна модель Белла Хадід розповіла про свої підліткові комплекси

Для модного заходу в Шанхаї модель вбрала пишну сукню чорного кольору з відкритою спиною та глибоким декольте. Розкішний "лук" зірка доповнила туфлями на підборах, бездоганним макіяжем і зачіскою.

На знімках Белла Хадід позує з імідж-директором Christian Dior Петером Філліпсом, який власне працював над створенням ідеального образу манекенниці.

Мій милий геній, Петер Філліпс, який став партнером у гастролях. Дякую тобі за все це,
– тепло відгукнулась про митця Белла Хадід.


Белла Хадід з Петером Філліпсом


Розкішна модель Белла Хадід в Китаї


Елегантний образ Белли Хадід


Спокусливий "лук" Белли Хадід


Белла Хадід зачарувала стильним образом

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
сьогодні, 12:00 Надія Савченко та її зоряний час в українській політиці
Блог Соцмережі 814
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 1984
Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео
сьогодні, 11:48 Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео
4128
Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті
сьогодні, 11:43 Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті "жучок"
1410
Як позбутися
сьогодні, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 1182
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук