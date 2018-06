Модель Демі Роуз похизувалась сексуальними формами у купальниках: фото

23-річна "друга Кім Кардашян" Демі Роуз тепер не лише тішитиме пікантними фото у соцмережах, а й дасть змогу купити стильні купальники з її спільної колаборації з відомим виробником одягу "I SAW IT FIRST".

Британська модель опублікувала два перші купальники з кампейну речей під назвою "Ibiza". Можливо, таку назву пляжним продуктам Демі вирішила присвятити через свою особливу любов до іспанського острова Ібіца, на якому часто сама відпочиває. Всі ціни на купальники стартують від 18 фунтів стерлінгів (близько 600 гривень). Читайте також: Модель Демі Роуз знялася у купальнику з відвертим декольте: фото "Тут офіційно – перший день літа! Я бажаю вам всього дивовижного!", – прокоментувала спокусливий знімок Роуз на одному з розкішних іспанських островів пару днів тому. Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 21 Чер 2018 р. о 4:19 PDT На світлині дівчина приміряла стильний роздільний купальник з рослинним принтом, який відмінно підкреслював її груди та сідниці. Для іншого фото зірка одягнула купальник дещо іншого фасону, – бюстгальтер-сорочку та крихітні бікіні на зав'язках. Купальник виконаний у голубих тонах, який відзначався дрібними білими смужками та квітами. Hi there️ Bikini: Ibiza by Demi Rose with @isawitfirst Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 18 Чер 2018 р. о 4:48 PDT У кампейні її купальників Демі Роуз виглядала дуже ефектно та сексуально. На сайті бренду з'явились також інші фото в купальниках, які ледь прикривали її апетитні форми.

Демі Роуз для "I SAW IT FIRST"