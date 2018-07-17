Модель Демі Роуз показала пишні форми у сексуальній фотосесії на пляжі: 18+

У 23 роки британка Демі Роуз завоювали мільйони прихильників у всьому світі. Все тому, що модель активно бере участь у гарячих зйомках, якими ділиться у соцмережі.

Тепер же зірка приголомшила прихильників новими світлинами з відпочинку в місті Тулум, що в Мексиці. На пляжі Демі Роуз не приховувала своєї сексуальності та вирішила позасмагати без купальника. Пишні груди вона ледь прикрила білою тунікою, яка пікантно відкривала оголене тіло манекенниці.

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Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 14 Лип 2018 р. о 4:15 PDT

Це не єдине відверте фото, яке з'явилось на сторінці Демі Роуз останнім часом. Модель, як і її колега Емілі Ратажковскі, полюбляє демонструвати красу свого тіла в найсексуальніших фотосесіях. Зірка не соромиться позувати перед камерою у звабливій білизні та навіть робить відео в крихітному вбранні.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 10 Лип 2018 р. о 5:37 PDT

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 4 Лип 2018 р. о 6:04 PDT