Модель Демі Роуз показала пишні груди у провокативному відео 18+

Відома пишнотіла модель Демі Роуз не соромиться дивувати мережу своїми відвертими знімками та відеороликами. На днях 23-річна зірка запалила мережу еротичним відео, де у сексуальному купальнику вона п’є алкоголь прямо з пляшки.

Британська "Кім Кардашьян" змогла спантеличити фанатів своїм пікантним відеороликом на відпочинку в Іспанії. Білий купальник з чорним поясом ледь прикривав її груди, що виднілись по боках її тіла.

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Демі свої вихідні вирішила зустріти ковтком алкоголю, який вирішила надпити зі скляної пляшки. Еротичне відео менше ніж за день переглянуло майже 700 тисяч користувачів Instagram.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 18 Тра 2018 р. о 6:35 PDT

Роуз перед цим також поділилась декількома дуже спокусливими фотографіми, на яких позує в не менш відвертих образах.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 17 Тра 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 16 Тра 2018 р. о 4:07 PDT

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 15 Тра 2018 р. о 4:36 PDT