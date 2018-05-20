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Модель Демі Роуз показала пишні груди у провокативному відео 18+

179 Читать новость на русском
Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Відома пишнотіла модель Демі Роуз не соромиться дивувати мережу своїми відвертими знімками та відеороликами. На днях 23-річна зірка запалила мережу еротичним відео, де у сексуальному купальнику вона п’є алкоголь прямо з пляшки.

Британська "Кім Кардашьян" змогла спантеличити фанатів своїм пікантним відеороликом на відпочинку в Іспанії. Білий купальник з чорним поясом ледь прикривав її груди, що виднілись по боках її тіла.

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Демі свої вихідні вирішила зустріти ковтком алкоголю, який вирішила надпити зі скляної пляшки. Еротичне відео менше ніж за день переглянуло майже 700 тисяч користувачів Instagram.

 

Роуз перед цим також поділилась декількома дуже спокусливими фотографіми, на яких позує в не менш відвертих образах.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: 24 Канал
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