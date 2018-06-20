Модель Демі Роуз показала звабливу фігуру в купальнику: фото 18+
23-річна британська модель Демі Роуз вкотре спокушає своїх шанувальників новими фото у соцмережі.
Так, дівчина опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.
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Пишногруда Демі Роуз з'явилася перед прихильниками у блакитному купальнику з квітковим принтом під час нової фотосесії на пляжі Ібіци. Волосся дівчина прикрасила білою трояндою.
Демі Роуз / Instagram
Зазначимо, що коштує такий купальник 18 фунтів стерлінгів (630 грн).
Купальник Демі Роуз / Скріншот
Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.
Джерело: 24 Канал
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