Модель Демі Роуз показала звабливу фігуру в купальнику: фото 18+

23-річна британська модель Демі Роуз вкотре спокушає своїх шанувальників новими фото у соцмережі.

Так, дівчина опублікувала світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Пишногруда Демі Роуз з'явилася перед прихильниками у блакитному купальнику з квітковим принтом під час нової фотосесії на пляжі Ібіци. Волосся дівчина прикрасила білою трояндою.



Демі Роуз / Instagram

Зазначимо, що коштує такий купальник 18 фунтів стерлінгів (630 грн).



Купальник Демі Роуз / Скріншот

Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.