Модель Демі Роуз продемонструвала пишний бюст: фото
23-річна модель Демі Роуз вкотре показує прихильникам сексуальні форми у купальниках, які є результатом її спільної колаборації з відомим виробником одягу "I SAW IT FIRST".
Модель опублікувала спокусливе "селфі" на своїй сторінці в Instagram.
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Демі Роуз показує пишні груди у чорному купальнику з етнічним узором "Ibiza by Demi Rose".
Демі Роуз
Демі Роуз
Демі Роуз
Джерело: 24 Канал
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