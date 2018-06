Модель Демі Роуз продемонструвала пишний бюст: фото

23-річна модель Демі Роуз вкотре показує прихильникам сексуальні форми у купальниках, які є результатом її спільної колаборації з відомим виробником одягу "I SAW IT FIRST".

Модель опублікувала спокусливе "селфі" на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Модель Демі Роуз похизувалась сексуальними формами у купальниках: фото Демі Роуз показує пишні груди у чорному купальнику з етнічним узором "Ibiza by Demi Rose".

