Модель Демі Роуз прогулялася у грайливому образі кішки: фото

23-річна модель Демі Роуз теж долучилася до святкування Хелловіну, відвідавши вечірку в одному з ресторанів Лондона.

Для такої події Демі обрала провокаційний образ: комбінезон-сітку та шкіряне боді, які ледь прикривали пишні форми моделі. Дівчина доповнила зухвалий образ шкіряною курткою та шкіряними ботфортами.

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Демі Роуз

Роуз намалювала на обличчі носик та вуса, щоб завершити look сексуальної кішки.

Як вам такий образ на Хелловін?

Хто така Демі Роуз?Британська модель, яка прославилася завдяки нестандартній пишній фігурі. Дівчина зуміла підкорити модельний світ, але й інтернет-простір Знімки Демі за лічені хвилини набирають тисячі лайків в Іnstagram, а кількість підписників скоро досягне 8 мільйонів.