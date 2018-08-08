Модель Демі Роуз вийшла на публіку у "голому" комбінезоні: фото
Одна з найвідоміших британських пишнотілих моделей Демі Роуз приголомшила своїм образом, який обрала на світський захід.
Демі однозначно стала зіркою вечора, коли прийшла у прозорому комбінезоні на захід, який організував виробник одягу "I SAW IT FIRST". Дівчина посвітила пишними формами і охоче позувала перед фотокамерами.
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23-річна модель та зірка мережі нещодавно відпочивала на Ібіці і її золотиста засмага чудово гармоніювала з комбінезоном.
Демі Роуз
Джерело: Daily Mail
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