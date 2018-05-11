Модель Демі Роуз засвітила пишні форми в бікіні: 18+

Британська модель Демі Роуз не перестає хизуватись апетитними формами. 23-річна манекенниця вражає відвертістю на сторінці в Instagram.

Демі Роуз активно веде свій блог в соціальній мережі та активно ділиться пікантними кадрами з відпочинку та особистого життя. Через відверті знімки зірка отримала чималу популярність в мережі. Наразі понад 6,8 мільйона користувачів Instagram стежать за життям моделі та щодня залишають тисячі захоплених коментарів.

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Нещодавно Демі Роуз вирішила похизуватись новим пляжним вбранням. Модель приміряла синій купальник з бікіні, який ледь прикривав оголені пишні форми. Пляжне вбрання з колекції бренду Fashion Nova підкреслило апетитні форми Демі Роуз.

На кадрах видно, що зірка позує перед дзеркало в кімнаті. Ймовірно, зйомку вона вела в своєму помешканні в Лондоні. Позаду Демі Роуз видніється її ліжко та комод. Атласна постільна білизна бузкового кольору додала ще більшої пікантності образу 23-річної моделі.

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby) 9 Тра 2018 р. о 4:25 PDT