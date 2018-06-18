Модель Демі Роуз знялася у купальнику з відвертим декольте: фото
23-річна британська модель Демі Роуз продемонструвала свою сексуальну фігуру під час нової фотосесії на пляжі Ібіци.
Демі, яку у мережі також називають "британською Кім Кардашян", позувала у білому купальнику з глибоким вирізом. Образ дівчини довершувала блискуча накидка та ювелірні прикраси у вигляді золотих сережок та браслетів.
Читайте також: Демі Роуз продемонструвала пишні принади в сексуальному купальнику: фото
Демі Роуз
Раніше Роуз поділилася з Mail Online, що дотримується дуже суворої дієти, оскільки її фігура швидко набирає вагу.
Джерело: Daily Mail
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі