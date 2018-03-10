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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Діта фон Тіз похизувалась стрункою фігурою в білизні: спокусливі фото

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Сексапільна Діта фон Тіз
Сексапільна Діта фон Тіз / Фото з соцмереж

Американська модель і танцівниця в стилі бурлеск Діта фон Тіз опублікувала на сторінці в Instagram фото в розкішній білизні.

Як відомо, у свої 45 років зірка не соромиться показувати оголене тіло, щоразу демонструючи нові пікантні знімки.

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Цього разу Діта фон Тіз поділилась фотографією, на якій вона позує в розкішній темно-коричневій білизні з мереживом. Спокусливий образ модель доповнила прозорим халатом, який грайливо спадав донизу. Ідеальна зачіска та підведені очі стильно підкреслили образ.

Окрім цього, Діта фон Тіз поділилась кадрами зі спокусливої фотосесії. На відео модель спільно з Джиєю Женев'єв та Стефанією Ферраріо рекламують спідню білизну, дизайнером якої є сама Діта фон Тіз.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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