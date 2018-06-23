Модель Джіджі Хадід показала кумедні фото з дитинства
Супермодель Джіджі Хадід привітала свого молодшого брата Анвара з днем народження.
Так, Джіджі написала про це на своїй сторінці в Instagram і опублікувала власні архівні фото з їхнього з Анваром дитинства.
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"Йому сьогодні 19!" – прокоментувала світлину супермодель.
Анвар і Джіджі Хадід у дитинстві / Instagram
Джерело: 24 Канал
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