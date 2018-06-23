Модель Джіджі Хадід показала кумедні фото з дитинства

Супермодель Джіджі Хадід привітала свого молодшого брата Анвара з днем народження.

Так, Джіджі написала про це на своїй сторінці в Instagram і опублікувала власні архівні фото з їхнього з Анваром дитинства.

Читайте також: Я безмежно щасливий, – Зейн Малік розповів про стосунки з Джіджі Хадід

"Йому сьогодні 19!" – прокоментувала світлину супермодель.



Анвар і Джіджі Хадід у дитинстві / Instagram