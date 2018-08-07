Модель Джіджі Хадід приміряла образ сексапільного кролика: гарячі фото

Популярна американська модель знялась для глянцю в пікантному вбранні. Зірка приміряла образ сексапільного кролика, чим здивувала своїх прихильників.

Джіджі Хадід – одна з найпопулярніших моделей світу. Манекенниця активно бере участь у стильних показах та зйомках для модних глянців. При цьому зірка не відмовляється і від гарячих фотосесій.

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Так, для журналу Love Magazine чарівна Джіджі перевтілилась у звабливого кролика. Сама зйомка нагадувала кадри із "Аліси в країні чудес". Перед камерою Джіджі Хадід позувала у спокусливих сукнях та екстравагантних масках.

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Сер 2018 р. о 10:35 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Сер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 6 Сер 2018 р. о 1:49 PDT

У мережі фото викликали суперечні коментарі. Одні прихильники моделі схвально відгукнулись про нову фотосесію Джіджі Хадід, інші заявили, що це найгірші знімки моделі. Найбільше суперечностей викликала світлина, на якій манекенниця вбрала моторошну маску, показавши своє розкішне тіло.