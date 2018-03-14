Модель Джіджі Хадід розірвала стосунки з популярним співаком

Американська супермодель Джіджі Хадід заявила про закінчення стосунків з відомим британським співаком та екс-учасником гурту One Direction Зейном Маліком,

Про це пара оголосила в соціальній мережі Twitter.

22-річна модель та 25-річний співак познайомились у 2015 році на світській вечірці, яку організувала сестра Кім Кардашян – Кендалл Дженнер. Відтоді за стосунками зіркової пари стежив весь світ. Однак Джіджі Хадід та Зейн Малік після 3 років стосунків вирішили розійтись.

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Наразі достеменно не відомо, що стало причиною такого рішення. За словами інсайдерів закордонних ЗМІ, значна розбіжність в графіках роботи повпливала на стосунки зірок.

Заяви про розставання завжди здаються безособовими, тому що не можна описати словами те, що люди пережили за кілька років -– не тільки у відносинах, але і в житті в цілому. Я завжди буду вдячна за любов, час і життєві уроки, які ми розділили з Зейном. Я хочу тільки кращого для нього і буду продовжувати підтримувати його як людину, до якої відчуваю безмірну повагу і любов,

– написала Джіджі Хадід.

Зейн Малік також написав, що завжди буде поважати та цінувати модель за ті стосунки, які в них були. Водночас він звернувся до прихильників з подякою за розуміння їхнього рішення.

"У нас з Джіджі були прекрасні, значимі, сповнені любові і веселощів стосунки. І я відчуваю величезну повагу і захоплення щодо Джіджі. У неї прекрасна душа. Я вдячний всім нашим фанатам за те, що вони поважають це важке рішення і наше особисте життя в цей час. Ми хотіли б, щоб цю новину ви дізналися від нас. Ми любимо вас всіх", – зазначив Зейн Малік.