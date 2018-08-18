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Модель Джіджі Хадід відвідала табір для біженців у Південній Азії: фото та відео

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Джіджі Хадід в Південній Азії
Джіджі Хадід в Південній Азії / Фото із соцмереж

Американка Джіджі Хадід звикла крокувати по розкішних подіумах, демонструючи красу свого тіла в стильних вбраннях. Та не лише на модних показах манекенниця викликає у прихильників захоплення. Нещодавно зірка вирушила до Південної Азії, де відвідала табір для біженців.

Одна з найвідоміших моделей світу Джіджі Хадід долучилась до знаменитостей, які активно займаються благодійністю. Американська манекенниця вирушила до країни Бангладеш, що в Південній Азії. У рамках гуманітарної місії Дитячого фонду ООН зірка зустрілась з біженцями у спеціальному таборі.

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"Табір біженців імені Джемтолі, Бангладеш. Населення: 45 470 (станом на 21 червня 2018 р.). У всіх таборах зараз потребують гуманітарної допомоги 1,3 мільйона людей, понад половина з них – діти", – повідомила Джіджі Хадід. 

Модель розповіла, який стан надання освітніх та медичних послуг в Бангладеш. Таким чином зірка прагне привернути увагу світу до проблем біженців. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Варто зазначити, що Джіджі Хадід з повагою до традицій вбрала закритий одяг та накинула на голову шаль. А під час спілкування з мусульманками закутала волосся в хіджаб. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

За порадою психологів, діти в таборі для біженців займаються спортом та різними видами мистецтва. Так неповнолітні легше борються з психологічними проблемами, пов'язаними зі стилем життя біженців. Відтак Джіджі Хадід залюбки приєдналась до такої терапії. Модель зіграла з дітьми у футбол та взяла участь в імпровізованому концерті. 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Теги: LifeStyle Бангладеш благочинність Джіджі Хадід Мода
Джерело: 24 Канал
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