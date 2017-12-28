Модель Елізабет Херлі показала спокусливу листівку до свят
03:44, сьогодні 374 Читать новость на русском
52-річна модель Елізабет Харлі привітала усіх своїх підписників зі святами оригінальною листівкою.
Привітання модель розмістила в instagram.
На ньому зірка спокусливо позує у чорному купальнику та святковій червоній шапочці. Листівку також прикрашає напис "Щасливого Різдва".
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Також Херлі виставили у мережу фото зі святкувань Різдва. Свято вона відзначила у коротенькій чорній сукні.
Окрім того, Херлі поділилася з підписниками і відео зі святкувань з друзями. На ньому модель витанцьовує у дотепній перуці.
Джерело: 24 Канал
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