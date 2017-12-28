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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Модель Елізабет Херлі показала спокусливу листівку до свят

03:44, сьогодні 374 Читать новость на русском
Елізабет Херлі
Елізабет Херлі / Getty Images

52-річна модель Елізабет Харлі привітала усіх своїх підписників зі святами оригінальною листівкою.

Привітання модель розмістила в instagram.

На ньому зірка спокусливо позує у чорному купальнику та святковій червоній шапочці. Листівку також прикрашає напис "Щасливого Різдва".

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Happy Christmas from me and @damianhurley1

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Також Херлі виставили у мережу фото зі святкувань Різдва. Свято вона відзначила у коротенькій чорній сукні.

Xmas in @versace_official

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Окрім того, Херлі поділилася з підписниками і відео зі святкувань з друзями. На ньому модель витанцьовує у дотепній перуці.

Monkey business #Xmas

Допис, поширений Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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