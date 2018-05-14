Модель Ельза Госк оголилась перед камерою: фото 18+

Шведська модель Ельза Госк є однією з найпопулярніших моделей Victoria's Secret. Зірка має розкішне тіло, яке не соромиться демонструвати перед камерою.

На сторінці в Instagram знаменита манекенниця опублікувала пікантні фото, якими зачарувала прихильників.

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Відомо, що Ельза Госк перебуває в Каннах, де триває кінофестиваль. Модель вже встигла продемонструвати розкішне вбрання, від якого неможливо було відвести погляд. "Ангел" Victoria's Secret у рожевій сукні виглядала розкішно.

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Тра 2018 р. о 11:24 PDT

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 13 Тра 2018 р. о 3:54 PDT

Однак Ельза Госк вирішила не тільки показати дивовижне вбрання, але й те, як вона виглядала до примірки сукні. Модель красувалась перед камерою з оголеними грудьми, які грайливо прикрила руками. Труси бежевого кольору ледь були помітними на стрункому тілі зірки.

Ельза Госк прикрасила свій сексуальний образ намистом з діамантами та браслетом. Дорогоцінні речі були від бренду Chopard.

@chopard Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa) 12 Тра 2018 р. о 3:06 PDT

Ідеальна зачіска та макіяж Ельзи Госк завершили пікантний "лук". Варто зазначити, що і в одязі, і без нього модель виглядає приголомшливо. Раніше Ельза Госк відкрила секрет своєї стрункості: підтримувати себе в такій формі їй допомагають щоденні тренування.