Модель Ельза Госк прикрила оголене тіло фатином: відверті фото для глянцю
"Ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret Ельза Госк стала зіркою нового випуску американського глянцю Elle. Для фотосету модель обрала декілька дуже сексуальних та навіть еротичних образів.
Нові фото з’явились в соцмережах. Сторінки вересневого журналу 29-річна шведська модель прикрасила в нарядах преміальних марок, зокрема Gucci. Один з образів був дуже пікантним та ледь приховував груди та сідниці зірки, – на ній був лише прозорий фатин та розкішне кольє.
Читайте також: Як зробити макіяж в стилі "ангел" Victoria’s Secret: відеоурок Ельзи Госк
Ельза Госк для Elle US
Розкішні сукні з відвертими декольте, комбінезони, боді та високі ботфорти дуже пасували стрункій та високій моделі. Автором фотозйомки в Нью-Йорку стала Зої Гроссман.
Ельза Госк для Elle US