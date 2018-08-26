Модель Ельза Госк прикрила оголене тіло фатином: відверті фото для глянцю

"Ангел" білизняного бренду Victoria’s Secret Ельза Госк стала зіркою нового випуску американського глянцю Elle. Для фотосету модель обрала декілька дуже сексуальних та навіть еротичних образів.

Нові фото з’явились в соцмережах. Сторінки вересневого журналу 29-річна шведська модель прикрасила в нарядах преміальних марок, зокрема Gucci. Один з образів був дуже пікантним та ледь приховував груди та сідниці зірки, – на ній був лише прозорий фатин та розкішне кольє.

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Ельза Госк для Elle US

Розкішні сукні з відвертими декольте, комбінезони, боді та високі ботфорти дуже пасували стрункій та високій моделі. Автором фотозйомки в Нью-Йорку стала Зої Гроссман.



Ельза Госк для Elle US