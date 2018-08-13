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Модель Ельза Госк вбрала розкішну сукню без білизни: пікантні фото

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Ельза Госк в Нью-Йорку
Ельза Госк в Нью-Йорку / Фото із соцмереж

Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк засвітилась у сексапільному образі. Шведська модель вбрала на голе тіло атласну сукню, чим приголомшила мережу.

Ельза Госк вміє здивувати своїх прихильників. То зірка показує, як виглядає до виходу на Каннському фестивалі, демонструючи оголене тіло, то ере участь в пікантних зйомках. Тепер супермодель вирішила забути про білизну та вбрати сукню поверх голого тіла. 

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В такому образі зваблива Ельза Госк прогулялась вулицями американського Нью-Йорка. Модель оділа атласну сукню кольору фуксії, в якій виднілись груди зірки Victoria's Secret. Пікантності образу Ельзи додавав і розріз плаття, який оголював стрункі ноги манекенниці. 

 

До пікантного образу знаменитість підібрала кросівки та окуляри. Буденна зачіска та стильні окуляри завершили look Ельзи Госк.


Ельза Госк: пікантний образ


Модель Ельза Госк в Нью-Йорку

Варто зазначити, що не тільки жителі Нью-Йорка могли побачити сексапільний образ моделі, але й туристи. Все тому, що зірка відвідала картинну галерею та помилувалась полотнами відомих художників. 


Ельза Госк в картинній галереї Нью-Йорка

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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