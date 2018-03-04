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Модель Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою: фото 18+

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Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою
Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою / Фото з вільних джерел

Знаменита модель Емілі Ратожковскі, відома відвертими та спокусливими фотосесіями, похизувалась своїм розкішним тілом.

Відповідне фото зірка опублікувала в Instagram.

Сексапільна Емілі Ратажковскі, яка нещодавно вийшла заміж за актора Себастьяна Бір-Макларда, поділилась спокусливим фото. На світлині модель позує перед камерою оголеною, грайливо прикриваючи груди руками.

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Зірка не вбрала нічого, крім шести перстенів та сережок. Емілі Ратажковскі зробила легкий природній макіяж, демонструючи всю свою красу. Позувала модель в кімнаті на фоні стильного столу з квітами.

"Неймовірна", "Просто ідеальна", "Я закохався", "Дуже красива", – не стримували емоції прихильники Емілі Ратажковскі в соцмережі.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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