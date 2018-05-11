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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Модель Емілі Ратажковскі придбала розкішний маєток в Лос-Анджелесі: фото

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Популярна американська модель Емілі Ратажковскі стала власницею розкішного будинку в Лос-Анджелесі. Зірка придбала нерухомість спільно з чоловіком.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Знаменита манекенниця обрала стильний маєток у відомому районі Ехо-Парк, що в сонячному Лос-Анджелесі. Будинок обійшовся Емілі Ратажковскі та її чоловіку Себастьяну Бір-Макларду в кругленьку суму – 2 мільйони доларів. 

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Загальна площа будинку – 1650 квадратних метрів. У помешканні є кухня, офіс і вітальня з великим цегляним каміном, а ще три спальні та три ванні кімнати. Кімната, яку обрали господарі будинку, оснащена гардеробом. Помешкання має великі вікна, з яких відкривають розкішні краєвиди. 

Поряд з головним маєтком розташований гостьовий будиночок, який сполучається з віллою закритим басейном. Нещодавно у всіх кімнатах був зроблений ремонт, тому ймовірно, що Емілі Ратажковскі та Себастьян Бір-Маклард найближчим часом переїдуть до маєтку. Згідно із фото, стильний будинок є дуже світлим та має багато натурального дерева. Також в будинку встановлений 15-метровий камін. 

Зазначимо, що Емілі Ратажковскі та продюсер і актор Себастьян Бір-Маклард одружились 23 лютого 2018 року. Щаслива подія стала справжньою несподіванкою для прихильників зіркової пари. Навіть баткьи моделі довідались про одруження доньки одразу після церемонії. 

Теги: LifeStyle Мода Фотоновини Нерухомість Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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