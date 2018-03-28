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Модель Емілі Ратажковскі вразила ідеальним пресом: фото

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Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес
Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес / Фото з вільних джерел

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі не соромиться хизуватись ідеальною фігурою. Так, на сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала чергове фото, яке викликало захоплення у підписників.

Модель позує перед камерою у червоному топі та спортивних штанах, стоячи на ліжку. Емілі Ратажковскі поставила руки в кишені, додавши стильності знімку. Зірка накрутила волосся та зробила легкий макіяж з акцентом на очі.

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Позаду Емілі Ратажковскі крокує її чоловік – продюсер та актор Себастьян Бір-Маклард. Знаменитість вбраний теж у спортивні речі – червоно-білий костюм з кросівками та кепкою. Ймовірно, чоловік не знав, що потрапив у кадр, оскільки уважно дивиться на телефон.

Варто відзначити, що Емілі Ратажковскі, як завжди продемонструвала ідеальну форму. Зірка не показує знімки зі спортивного залу, тому ЗМІ припускають, що це наслідок тривалої дієти. Прихильники ж в захваті від такої фігури Ратажковскі та не перестають зізнаватись їй в коханні.

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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