Модель Емілі Ратажковскі вразила ефектним образом на кінопрем'єрі: фото
Популярна американська модель Емілі Ратажковскі продемонструвала ідеальну фігуру на світському заході. Одна з найвідоміших манекенниць відвідала прем'єру фільму "Красуня на всю голову" в ефектному вбранні.
Презентація фільму відбулась у Лос-Анджелесі. Комедія "Красуня на всю голову" розповідає історію однієї пишнотілої дівчини, яку зіграла Емі Шумер. Однак травма в спортзалі дає головній героїні дивовижну впевненість у собі.
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Це була непересічна кіноподія для Емілі Ратажковскі, адже модель зіграла одну із ролей в кінострічці.
Дивіться трейлер фільму "Красуня на всю голову":
На кінопрем'єрі Емілі Ратажковскі з'явилась у розкішній чорній сукні з блиском. Вбрання оголювало живіт, що зробило образ манекенниці пікантним. Стильна сукня підкреслила ідеальні форми Емілі Ратажковскі, а хвилясте волосся додало легкості модному "луку". Модель завершила образ босоніжками на підборах.