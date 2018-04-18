19:26
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Емілі Ратажковскі вразила ефектним образом на кінопрем'єрі: фото

667 Читать новость на русском
Модель Емілі Ратажковскі
Модель Емілі Ратажковскі / popsugar.com

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі продемонструвала ідеальну фігуру на світському заході. Одна з найвідоміших манекенниць відвідала прем'єру фільму "Красуня на всю голову" в ефектному вбранні.

Презентація фільму відбулась у Лос-Анджелесі. Комедія "Красуня на всю голову" розповідає історію однієї пишнотілої дівчини, яку зіграла Емі Шумер. Однак травма в спортзалі дає головній героїні дивовижну впевненість у собі.

Читайте також: Емілі Ратажковскі засвітила пишні груди у новому фото (18+)

Це була непересічна кіноподія для Емілі Ратажковскі, адже модель зіграла одну із ролей в кінострічці.

Дивіться трейлер фільму "Красуня на всю голову":

На кінопрем'єрі Емілі Ратажковскі з'явилась у розкішній чорній сукні з блиском. Вбрання оголювало живіт, що зробило образ манекенниці пікантним. Стильна сукня підкреслила ідеальні форми Емілі Ратажковскі, а хвилясте волосся додало легкості модному "луку". Модель завершила образ босоніжками на підборах.

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
сьогодні, 19:01 До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
Катерина Петренко 356
Империя зла: как образ Кремля-
сьогодні, 18:00 Империя зла: как образ Кремля-"плохиша" играет на руку Украине
Павло Казарін 230
Почему Украине необходима военная доктрина
сьогодні, 16:58 Почему Украине необходима военная доктрина
Юрій Бутусов 382
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 2302
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
9556
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук