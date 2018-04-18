Модель Емілі Ратажковскі вразила ефектним образом на кінопрем'єрі: фото

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі продемонструвала ідеальну фігуру на світському заході. Одна з найвідоміших манекенниць відвідала прем'єру фільму "Красуня на всю голову" в ефектному вбранні.

Презентація фільму відбулась у Лос-Анджелесі. Комедія "Красуня на всю голову" розповідає історію однієї пишнотілої дівчини, яку зіграла Емі Шумер. Однак травма в спортзалі дає головній героїні дивовижну впевненість у собі.

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Це була непересічна кіноподія для Емілі Ратажковскі, адже модель зіграла одну із ролей в кінострічці.

Дивіться трейлер фільму "Красуня на всю голову":

На кінопрем'єрі Емілі Ратажковскі з'явилась у розкішній чорній сукні з блиском. Вбрання оголювало живіт, що зробило образ манекенниці пікантним. Стильна сукня підкреслила ідеальні форми Емілі Ратажковскі, а хвилясте волосся додало легкості модному "луку". Модель завершила образ босоніжками на підборах.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 17 Кві 2018 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений Backgrid (@backgridfashion) 18 Кві 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений Eric Charbonneau (@lestudiophoto) 17 Кві 2018 р. о 9:20 PDT

Допис, поширений Shutterstock Editorial (@shutterstocknow) 18 Кві 2018 р. о 12:22 PDT

Допис, поширений kyliekennyhadid (@kyliekennyhadid) 17 Кві 2018 р. о 11:53 PDT