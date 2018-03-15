Модель Ешлі Грем показала целюліт на сідницях у бікіні: фото

Одна з найвідоміших моделей plus-size Ешлі Грем ніколи не соромилась демонстрували свої пишні форми. І нещодавно Ешлі взяла участь у нові зйомці в Маямі.

30 річна Грем виглядала бездоганно в чорному бікіні з бісеру, який підкреслив її вигини. При цьому на фото без ретуші було видно целюліт на сідницях та стегнах моделі. Ешлі не приховує це і активно виступає за природну красу жінок.

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Ешлі не соромиться свого тіла

Макіяж Грем також був чудовим: нюдові губи та вишуканий блиск тіней для повік.