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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модель Хайді Клум засвітила чимале декольте на благодійному заході: фото

963 Читать новость на русском
Хайді Клум
Хайді Клум / Getty images

45-річна модель Хайді Клум не має наміру приховувати свої стосунки з молодшим за неї Томом Каулітцем. Ба більше, зірка щасливо позує з бойфрендом перед камерами, одягаючи при цьому досить звабливе вбрання.

Вихідні для Хайді Клум видались досить романтичними. Після відпочинку з Томом Каулітцем німецька супермодель у супроводі бойфренда сходила на благодійний вечір Unicef Summer Gal, який відбувся у фешенебельному курортному місті Італії Порто-Черво. 

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На червоній доріжці Хайді Клум не приховувала свого щастя. Журналістам вдалось зазняти, як усміхнена пара грайливо пройшлась повз представників ЗМІ, обіймаючись та цілуючись. 

 

Варто зазначити, що благодійному вечорі Хайді Клум виглядала розкішно. Модель вбрала стильну чорну сукню від Azzaro з чималим декольте. Вбрання мало прозорий низ, тому зірка засвітила не тільки апетитні форми, але й стрункі та засмаглі ноги. 

Чорні босоніжки на підборах та клатч завершили гарячий образ Хайді Клум. Не менш ефектно поруч з моделлю виглядав і Том Каулітц. Чоловік в білій футболці, штанах та сірому піджаку пройшовся червоною доріжкою. 

 

 

 

 

Допис, поширений ℒiz (@liznyc66)

 

 

Допис, поширений BUNTE (@bunte_magazin)

 

Теги: LifeStyle Мода благочинність
Джерело: 24 Канал
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