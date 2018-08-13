Модель Хайді Клум засвітила чимале декольте на благодійному заході: фото

45-річна модель Хайді Клум не має наміру приховувати свої стосунки з молодшим за неї Томом Каулітцем. Ба більше, зірка щасливо позує з бойфрендом перед камерами, одягаючи при цьому досить звабливе вбрання.

Вихідні для Хайді Клум видались досить романтичними. Після відпочинку з Томом Каулітцем німецька супермодель у супроводі бойфренда сходила на благодійний вечір Unicef Summer Gal, який відбувся у фешенебельному курортному місті Італії Порто-Черво.

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На червоній доріжці Хайді Клум не приховувала свого щастя. Журналістам вдалось зазняти, як усміхнена пара грайливо пройшлась повз представників ЗМІ, обіймаючись та цілуючись.

Допис, поширений Tokio Hotel (@tokiohotelupdates_) 10 Сер 2018 р. о 12:12 PDT

Варто зазначити, що благодійному вечорі Хайді Клум виглядала розкішно. Модель вбрала стильну чорну сукню від Azzaro з чималим декольте. Вбрання мало прозорий низ, тому зірка засвітила не тільки апетитні форми, але й стрункі та засмаглі ноги.

Чорні босоніжки на підборах та клатч завершили гарячий образ Хайді Клум. Не менш ефектно поруч з моделлю виглядав і Том Каулітц. Чоловік в білій футболці, штанах та сірому піджаку пройшовся червоною доріжкою.

Допис, поширений 062009_glo (@062009_glo) 12 Сер 2018 р. о 7:09 PDT

Допис, поширений A Style Is Born 1st (@astyleisbornfirst) 12 Сер 2018 р. о 5:21 PDT

Допис, поширений 062009_glo (@062009_glo) 12 Сер 2018 р. о 7:48 PDT

Допис, поширений ℒiz (@liznyc66) 12 Сер 2018 р. о 4:06 PDT