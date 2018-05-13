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Модель Ірина Шейк похизувалась ідеальною фігурою в купальнику: пікантні кадри

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Ірина Шейк
Ірина Шейк

Популярна модель Ірина Шейк не соромиться вбирати пікантне вбрання, адже вона має розкішну фігуру, якій може позаздрити багато жінок. Манекенниця не тільки засвітилась в спокусливому одязі в Каннах, але й засвітила своє струнке тіло в купальнику.

Каннський кінофестиваль – чудовий привід дістати із гардероба найкрасивіші сукні. Однак знамениті модниці не вбирають кілька разів одне і те ж, тому перед подією замовляють у відомих дизайнерів вбрання, яке не тільки підкреслить їхні форми, але й не повториться на червоній доріжці.

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Модель Ірина Шейк не є винятком в цьому правилі, тому в Каннах вона вже встигла покрасуватись перед фотографами у досить відвертій сукні червоного кольору. Зірка не вбрала білизну, оскільки збоку сукня була скріплена спеціальними металевими вставками. Вбрання трішки оголило груди Ірини Шейк, що викликало шквал уваги до неї. 


Ірина Шейк в Каннах


Модель Ірина Шейк


Сексуальний образ Ірини Шейк

Однак це не єдині спокусливі кадри, які засвітила зірка під час Каннського кінофестивалю. На її Instagram-сторінці з'явилось сексуальне відео. На кадрах Ірина Шейк грайливо піднімається сходами до помешкання. Модель вбрана в купальник та окуляри. Пляжний одяг не тільки личив Ірині Шейк, але й оголив сідниці зірки.  

 

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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