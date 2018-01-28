Ірина Шейк похизувалась розкішною фігурою в білизні: пікантне фото

Відома модель Ірина Шейк часто тішить своїх шанувальників відвертими образами. Цього разу вона вкотре показала, що виглядати сексуально можна лише в одній білизні, – без будь-якого макіяжу, аксесуарів та зачіски.

Відповідним знімком в мереживному боді чорного кольору дружина Бредлі Купера опублікувала в Instagram.

Для світлини Ірина приміряла білизну з нової колекції бренду Intimissimi, обличчям якого вона і є. Ірина стала на знімку без макіяжу, однак від цього вона виглядає не менш чарівно.

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Нещодавно зірка також стала обличчям глянцю Vogue Arabia, де постала у дещо суворому та стриманому образі.

До слова, в моделі Ірини Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера є 10-місячна донька Лея де Сен Шейк Купер, яка народилася в березні минулого року.