Ірина Шейк похизувалась розкішною фігурою в білизні: пікантне фото
Відома модель Ірина Шейк часто тішить своїх шанувальників відвертими образами. Цього разу вона вкотре показала, що виглядати сексуально можна лише в одній білизні, – без будь-якого макіяжу, аксесуарів та зачіски.
Відповідним знімком в мереживному боді чорного кольору дружина Бредлі Купера опублікувала в Instagram.
Для світлини Ірина приміряла білизну з нової колекції бренду Intimissimi, обличчям якого вона і є. Ірина стала на знімку без макіяжу, однак від цього вона виглядає не менш чарівно.
Читайте також: Ірина Шейк знялася у відвертому образі для Love Magazine: відео
Нещодавно зірка також стала обличчям глянцю Vogue Arabia, де постала у дещо суворому та стриманому образі.
До слова, в моделі Ірини Шейк та голлівудського актора Бредлі Купера є 10-місячна донька Лея де Сен Шейк Купер, яка народилася в березні минулого року.
Вибір редакції
-
Головні новини 28 січня: протести у Росії, перемога збірної України з біатлону та вбивство чиновникасьогодні , 08:16
-
Захарченко хоче встановити монополію в "ЛДНР", – експерт про новий конфлікт "республік"сьогодні , 07:01
-
Луценко похвалився успіхами у розкритті злочинів та виступив за легалізацію вогнепальної зброїсьогодні , 04:15