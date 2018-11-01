16:40
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Модель Ірина Шейк засвітила розкішну сукню на королівському прийомі: фото

      150 Читать новость на русском
      Ірина Шейк
      Ірина Шейк / Фото із соцмереж

      Одна з найвідоміших моделей світу Ірина Шейк приголомшила мережу стильним та витонченим образом. Манекенниця вбрала розкішну вечірню сукню на королівський прийом у Букінгемському палаці.

      Днями у Великобританії відбувся урочистий прийом з нагоди майбутнього дня народження принца Чарльза. До 70-річчя сина Єлизавети ІІ вже розпочались грандіозні підготування, а сотні знаменитостей отримали запрошення на захід. Серед них – відома модель російського походження Ірина Шейк.

      Читайте також: Ірина Шейк позувала перед камерою в бікіні та леопардовому пальто: гарячі фото

      Манекенниця опублікувала кілька фото з урочистого прийому в Букінгемському палаці. На заході вона засвітила розкішну світлу сукню від бренду Temperley, прикрашену срібним орнаментом. До сукні Ірина Шейк підібрала туфлі на підборах та зробила стильну зачіску. Виглядала модель дуже ефектно. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

      Зазначимо, що Ірина Шейк потрапила до Букінгемського палацу в числі іспанської делегації від компанії Porcelanosa. З фірмою модель співпрацює не один рік, беручи участь в рекламних кампейнах. Окрім цього, Ірина спільно з Porcelanosa посприяли реалізації кількох благодійних програм королівської родини, відтак є званим гостем у палаці.

      Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Королівська сім'я
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сьогодні , 15:00 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук