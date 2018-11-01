Модель Ірина Шейк засвітила розкішну сукню на королівському прийомі: фото

Одна з найвідоміших моделей світу Ірина Шейк приголомшила мережу стильним та витонченим образом. Манекенниця вбрала розкішну вечірню сукню на королівський прийом у Букінгемському палаці.

Днями у Великобританії відбувся урочистий прийом з нагоди майбутнього дня народження принца Чарльза. До 70-річчя сина Єлизавети ІІ вже розпочались грандіозні підготування, а сотні знаменитостей отримали запрошення на захід. Серед них – відома модель російського походження Ірина Шейк.

Читайте також: Ірина Шейк позувала перед камерою в бікіні та леопардовому пальто: гарячі фото

Манекенниця опублікувала кілька фото з урочистого прийому в Букінгемському палаці. На заході вона засвітила розкішну світлу сукню від бренду Temperley, прикрашену срібним орнаментом. До сукні Ірина Шейк підібрала туфлі на підборах та зробила стильну зачіску. Виглядала модель дуже ефектно.

Зазначимо, що Ірина Шейк потрапила до Букінгемського палацу в числі іспанської делегації від компанії Porcelanosa. З фірмою модель співпрацює не один рік, беручи участь в рекламних кампейнах. Окрім цього, Ірина спільно з Porcelanosa посприяли реалізації кількох благодійних програм королівської родини, відтак є званим гостем у палаці.