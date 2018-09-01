Модель Ірина Шейк засвітила розкішну сукню на Венеційському кінофестивалі: яскраві фото

Ірина Шейк виглядає розкішно як в буденних образах, та і в елегантних сукнях. Це вона довела під час виходу на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

Популярна модель російського походження Ірина Шейк приїхала на Венеційський кінофестиваль 2018 разом зі своїм чоловіком – актором Бредлі Купером. Та на червону доріжку пара вийшла поодинці.

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Справа в тому, що актор Бредлі Купер з Леді Гагою презентували довгоочікувану кінострічку "Зірка народилась". Відтак виконавці головних ролей вийшли на червону доріжку разом.

Допис, поширений Michele Agostinis (@venice.vienna.photographer) 1 Вер 2018 р. о 3:03 PDT

Допис, поширений Farshee (@farshee_inside) 31 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksdaily) 1 Вер 2018 р. о 1:12 PDT

Ірина Шейк прийшла підтримати свого чоловіка, тому виблискувала на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в прем'єрний день фільму "Зірка народилась". Модель вбрала сукню золотистого кольору від Versace. До образу Ірина Шейк підібрала босоніжки на чималих підборах та відмовилась від зачіски і яскравого макіяжу.

Позувала розкішна Ірина Шейк перед камерами з дизайнером свого плаття – легендарною Донателлою Версаче. Модельєр вбрала елегантну сукню червоного кольору.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:45 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Donatella Versace (@donatella_versace) 31 Сер 2018 р. о 10:36 PDT