Модель Ірина Шейк засвітила розкішну сукню на Венеційському кінофестивалі: яскраві фото
Ірина Шейк виглядає розкішно як в буденних образах, та і в елегантних сукнях. Це вона довела під час виходу на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.
Популярна модель російського походження Ірина Шейк приїхала на Венеційський кінофестиваль 2018 разом зі своїм чоловіком – актором Бредлі Купером. Та на червону доріжку пара вийшла поодинці.
Читайте також: Венеційський кінофестиваль 2018: акторка Емма Стоун засвітила стрункі ноги в міні-сукні
Справа в тому, що актор Бредлі Купер з Леді Гагою презентували довгоочікувану кінострічку "Зірка народилась". Відтак виконавці головних ролей вийшли на червону доріжку разом.
Ірина Шейк прийшла підтримати свого чоловіка, тому виблискувала на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в прем'єрний день фільму "Зірка народилась". Модель вбрала сукню золотистого кольору від Versace. До образу Ірина Шейк підібрала босоніжки на чималих підборах та відмовилась від зачіски і яскравого макіяжу.
Позувала розкішна Ірина Шейк перед камерами з дизайнером свого плаття – легендарною Донателлою Версаче. Модельєр вбрала елегантну сукню червоного кольору.