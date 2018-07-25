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Модель Карлі Клосс виходить заміж за Джошуа Кушнера

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Карлі Клоссі Джошуа Кушнер заручилися
Карлі Клоссі Джошуа Кушнер заручилися / Фото з соцмереж

Знаменита американська модель та колишня "ангел" Victoria’s Secret заявила про свої заручини романтичним знімком в мережі. Її обранцем став Джошуа Кушнер – відомий американський бізнесмен.

Відповідний знімок з’явився вчора на Instagram-сторінці 25-річної моделі. Пара позувала на фоні океану на Кіпрі, обіймаючи одне одного. Щаслива наречена не пропустила можливості і показала свою обручку вірним прихильникам.

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Я люблю тебе більше, ніж у мене є слова, щоб висловити. Джош, ти мій найкращий друг і моя рідна людина. Я не можу дочекатись, щоб бути назавжди разом. "Так", мільйон разів,
– зворушливо підписала вона фото.

 

Карлі Клосс показала свою обручку

33-річний Джошуа також сповістив своїх підписників в Instagram, що він тепер вже не холостяк. "Наречена, – лаконічно підписав фото своєї коханої на розкішній яхті в мережі.

 

До слова, закохане майбутнє подружжя почало свої відносини близько 6 років тому, – у 2012 році. Ще кілька місяців тому в інтерв'ю виданню The New York Times Карлі Клосс відмовилася коментувати свої стосунки з бізнесменом, але чутки про планування їхнього весілля з’явились ще минулої весни. Для двох сторін пари цей шлюб стане першим і що цікаво, сам Джошуа Кушнер є рідним братом Джареда Кушнера – чоловіка Іванки Трамп.

Теги: LifeStyle Мода Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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