21:09
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
3°C 0°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    4°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Модель Кендалл Дженнер показала струнку фігуру в короткому топі: фото

463 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер показала буденний
Кендалл Дженнер показала буденний "лук"

Сестра Кім Кардашян, американська модель Кендалл Дженнер похизувалась ідеальним пресом на прогулянці.

Зірку сфотографували, коли вона виходила з фотостудії, повідомляє Elle.

Для прогулянки Кендалл Дженнер вибрала білий кроп-топ та порвані джинси oversize. Модель доповнила образ яскравою атласною сорочкою. У вбранні виднівся ідеальний прес Кендалл Дженнер, що свідчить про регулярні тренування знаменитості.

Читайте також: Кім Кардашян показала неймовірне відео з відпочинку в горах

Зірка також вбрала трендові в цьому сезоні білі ботильйони. Після модної зйомки Кендалл Дженнер вийшла з яскравим макіяжем: візажист зробив акцент на очі і брови. Волосся модель зібрала в хвіст, випустивши декілька пасм.


Кендалл Дженнер після фотозйомки


Модель Кедалл Дженнер

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
сьогодні, 20:22 Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
656
Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
сьогодні, 17:36 Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 650
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук