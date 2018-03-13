Модель Кендалл Дженнер показала струнку фігуру в короткому топі: фото

Сестра Кім Кардашян, американська модель Кендалл Дженнер похизувалась ідеальним пресом на прогулянці.

Зірку сфотографували, коли вона виходила з фотостудії, повідомляє Elle.

Для прогулянки Кендалл Дженнер вибрала білий кроп-топ та порвані джинси oversize. Модель доповнила образ яскравою атласною сорочкою. У вбранні виднівся ідеальний прес Кендалл Дженнер, що свідчить про регулярні тренування знаменитості.

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Зірка також вбрала трендові в цьому сезоні білі ботильйони. Після модної зйомки Кендалл Дженнер вийшла з яскравим макіяжем: візажист зробив акцент на очі і брови. Волосся модель зібрала в хвіст, випустивши декілька пасм.



Кендалл Дженнер після фотозйомки



Модель Кедалл Дженнер