Модель Кендіс Сванепул народила другу дитину: фото
Південноафриканська модель Кендіс Сванепул, яка є "ангелом" Victoria's Secret, народила другого сина.
Радісною новиною поділилася 29-річна Кендіс, опублікувавши в Instagram знімок з новонародженим малюком.
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Кендіс Сванепул народила другу дитину
До слова, про другу вагітність "ангел" Victoria's Secret повідомила також у соцмережі.
За всю вагітність Сванепул не приховувала округлий живіт, а навпаки регулярно публікувала фото в бікіні, топлес і навіть голою.
Кендіс Сванепул та її наречений Херманн Николи також виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.
Джерело: 24 Канал
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