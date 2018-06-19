Модель Кендіс Сванепул народила другу дитину: фото

Південноафриканська модель Кендіс Сванепул, яка є "ангелом" Victoria's Secret, народила другого сина.

Радісною новиною поділилася 29-річна Кендіс, опублікувавши в Instagram знімок з новонародженим малюком.

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Кендіс Сванепул народила другу дитину

До слова, про другу вагітність "ангел" Victoria's Secret повідомила також у соцмережі.

За всю вагітність Сванепул не приховувала округлий живіт, а навпаки регулярно публікувала фото в бікіні, топлес і навіть голою.

Кендіс Сванепул та її наречений Херманн Николи також виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 18 Чер 2018 р. о 8:41 PDT