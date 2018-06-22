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Модель Кендіс Сванепул вперше показала новонародженого сина: фото

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Кендіс Сванепул з старшим сином
Кендіс Сванепул з старшим сином / Фото з Іnstagram

Південноафриканська модель Кендіс Сванепул народила другого сина 19 червня і уже поділилася ніжним фото з новонародженим малюком.

Милий кадр з сином на руках 29-річна Кендіс виклала в Instagram. До слова, у цій же соцмережі модель повідомила, що народила хлопчика.

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"Велике спасибі за всі привітання... Наша маленька людина народилася сьогодні вранці (19 червня – 24) вдома, і він не міг бути більш досконалим", – написала Сванепул.

 

Нагадаємо, це другий син Кендіс Сванепул. Модель та її наречений Херманн Николи також виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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