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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Модель Кейт Аптон похизувалась неймовірними знімками свого весілля

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Кейт Аптон показала фото з весілля
Кейт Аптон показала фото з весілля / Фото із соцмереж

Американська акторка та модель Кейт Аптон, яка в листопаді 2017 року вийшла заміж за зірку бейсболу Джастіна Верлендера, показала знімки з весілля. Дивовижні та чуттєві кадри вона опублікувала на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Церемонію вінчання зіркова пара провела в італійській Тоскані, куди запросили близьких родичів та друзів. 25-річна Кейт Аптон за вечір вбрала дві розкішні сукні від бренду Valentino. На самому вінчанні зірка вийшла до гостей в пишному білому платті з квітковим декором, а вже ввечері танцювала та розрізала торт у приталеному платті, розшитому дрібними камінцями. Обидва вбрання підкреслили ідеальні форми моделі.

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"Я чудово провела час, створивши модну історію моїх весільних вихідних! Для церемонії я із задоволенням співпрацювала з командою Valentino. Вони найкращі у створенні делікатного, красивого мережива та деталей. Процес організації був спільним, тому я змогла створити власний стиль та реалізувати дитячі мрії", – розповіла про весілля Кейт Аптон.

Неймовірну фотосесію для новоспеченого подружжя створила знаменита KT Merry. Дивовижні знімки опублікували у журналі Vogue.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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