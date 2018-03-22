Модель Кейт Аптон похизувалась неймовірними знімками свого весілля

Американська акторка та модель Кейт Аптон, яка в листопаді 2017 року вийшла заміж за зірку бейсболу Джастіна Верлендера, показала знімки з весілля. Дивовижні та чуттєві кадри вона опублікувала на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Церемонію вінчання зіркова пара провела в італійській Тоскані, куди запросили близьких родичів та друзів. 25-річна Кейт Аптон за вечір вбрала дві розкішні сукні від бренду Valentino. На самому вінчанні зірка вийшла до гостей в пишному білому платті з квітковим декором, а вже ввечері танцювала та розрізала торт у приталеному платті, розшитому дрібними камінцями. Обидва вбрання підкреслили ідеальні форми моделі.

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"Я чудово провела час, створивши модну історію моїх весільних вихідних! Для церемонії я із задоволенням співпрацювала з командою Valentino. Вони найкращі у створенні делікатного, красивого мережива та деталей. Процес організації був спільним, тому я змогла створити власний стиль та реалізувати дитячі мрії", – розповіла про весілля Кейт Аптон.

Неймовірну фотосесію для новоспеченого подружжя створила знаменита KT Merry. Дивовижні знімки опублікували у журналі Vogue.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 21 Бер 2018 р. о 7:56 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Бер 2018 р. о 10:28 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Бер 2018 р. о 10:38 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 14 Бер 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 15 Бер 2018 р. о 8:46 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 15 Бер 2018 р. о 9:22 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 15 Бер 2018 р. о 12:35 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 18 Бер 2018 р. о 10:36 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 18 Бер 2018 р. о 5:57 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 18 Бер 2018 р. о 12:56 PDT

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 20 Бер 2018 р. о 11:03 PDT