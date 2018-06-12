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Модель Кейт Аптон відсвяткувала день народження без одягу: відео

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Кейт Аптон
Кейт Аптон / Фото з Іnstagram

Американська супермодель Кейт Аптон поділилася фотографіями зі святкування дня народження. Як відомо, 10 червня зірці виповнилося 26 років.

На одному знімку Аптон позує на балконі у сорочці та мереживній білизні, а на фоні – морське узбережжя.

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"Найкращий святковий тиждень", – підписала фотографію модель.

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Також Кейт виклала відео, на якому вона у більш сміливому образі – дівчина лише у кепці п'є шампанське.

"Одягнула свій святковий костюм, щоб подякувати вам за привітання", – жартівливо написала Аптон.

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Хто така Кейт Аптон? Американська акторка та модель. Кейт уклала угоду з одним з найвідоміших модельних агентств – "IMG Models".

Аптон стала обличчям компанії "Beach Bunny Swimwear", яка спеціалізується на виготовленні купальників.

У 2011 році журнал "Esquire" удостоїв Кейт звання "Дівчина літа" і того ж року модель вперше з'явилася в журналі "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а у 2012 році прикрасила обкладинку журналу.

У 2014 році журнал "FHM" розташував Аптон на 18-у місці в списку найсексуальніших жінок світу, а журнал "People" назвав її "Найсексуальнішою жінкою року".

 

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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