Модель Кейт Аптон відсвяткувала день народження без одягу: відео
Американська супермодель Кейт Аптон поділилася фотографіями зі святкування дня народження. Як відомо, 10 червня зірці виповнилося 26 років.
На одному знімку Аптон позує на балконі у сорочці та мереживній білизні, а на фоні – морське узбережжя.
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"Найкращий святковий тиждень", – підписала фотографію модель.
Також Кейт виклала відео, на якому вона у більш сміливому образі – дівчина лише у кепці п'є шампанське.
"Одягнула свій святковий костюм, щоб подякувати вам за привітання", – жартівливо написала Аптон.
Хто така Кейт Аптон? Американська акторка та модель. Кейт уклала угоду з одним з найвідоміших модельних агентств – "IMG Models".
Аптон стала обличчям компанії "Beach Bunny Swimwear", яка спеціалізується на виготовленні купальників.
У 2011 році журнал "Esquire" удостоїв Кейт звання "Дівчина літа" і того ж року модель вперше з'явилася в журналі "Sports Illustrated Swimsuit Issue", а у 2012 році прикрасила обкладинку журналу.
У 2014 році журнал "FHM" розташував Аптон на 18-у місці в списку найсексуальніших жінок світу, а журнал "People" назвав її "Найсексуальнішою жінкою року".
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