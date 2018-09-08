Модель Кейт Мосс заскочили з цигаркою в руках: фото

На сьогодні більшість моделей ведуть активну пропаганду здорового способу життя і часто у своїх соціальних мережах розповідають про секрети краси, корисне харчування та інше. Однак днями 44-річна британська супермодель Кейт Мосс потрапила в об'єктив папараці не в найкращому образі.

Папараці зловили Кейт Мосс у Нью-Йорку, коли вона присіла на лавці, щоб закурити. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Варто зауважити, що 44-річна зірка стильно одягнена у коротку чорну сукню з прозорою спідницею та широким поясом. Крім того, модель поєднала образ з туфлями на підборах з леопардовим принтом.



Кейт Мосс / BackGrid



Кейт Мосс / BackGrid



Кейт Мосс / BackGrid



Кейт Мосс / BackGrid