Модель Наомі Кемпбелл може отримати престижну нагороду

Популярна британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл ввійшла до списку лауреатів премії CFDA Awards. У світі моди події прирівнюють до вручення Оскару.

Премію CFDA Awards за досягнення в області моди вручатимуть 4 червня. Однак 22 березня представники американської ради модельєрів визначили переможця в номінації "Модна ікона", якою стала Наомі Кемпбелл.

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Здобутки відомої манекенниці чималі. Почавши кар'єру в 15 років, популярна модель стала першою темношкірою дівчиною, яка прикрасила обкладинку журналу Time. Окрім цього, Наомі Кемпбелл увійшла до трійки культових моделей 1980-их років. Наразі ж зірка є однією з найпопулярніших манекенниць світу.

Я народилася в Великобританії, і мій стиль сформувався під впливом вуличної культури Лондона і музичної сцени, але Америка дала йому справжню свободу,

– розповідала Наомі Кемпбелл.

Бездоганний стиль та розкішний вигляд зробили модель не тільки знаменитою, але й лауреаткою премії CFDA Awards.