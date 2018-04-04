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Модель Наомі Кемпбелл зачарувала зміною іміджу: фото

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Чарівна Наомі Кемпбелл
Чарівна Наомі Кемпбелл

Популярна британська топ-модель та акторка Наомі Кемпбелл здивувала прихильників новим образом. Зірка опублікувала на сторінці в Instagram світлини з новою зачіскою.

Розкішна манекенниця, знана як "чорна пантера", вирішила оновити свій імідж. Наомі Кемпбелл обрізала розкішне волосся, надавши перевагу стильному каре.

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Окрім нової зачіски, модель зачарувала яскравим весняним образом. Знаменита Наомі Кемпбелл позувала перед камерою у милому платті з квітковим принтом та поясом на талії. Яскраві ботфорти доповнили стильний "лук" моделі. Також знана модель приміряла зелено-чорну та чорно-білу сукні. Знімки вона зробила з модельним менеджером Аке Еміром.

Варто зазначити, що новий "лук" популярної манекенниці дуже пасує їй. Знімок, зроблений у Нігерії, неабияк сподобався прихильникам Наомі Кемпбелл. "Королева", "Приголомшлива", "Дуже красива", "Чарівна леді", – засипали компліментами підписники моделі.

Допис, поширений Akeem (@akeemjr)

Допис, поширений Akeem (@akeemjr)

Теги: LifeStyle Мода Нігерія
Джерело: 24 Канал
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