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Модель Олівія Калпо опублікувала пікантні кадри з відпочинку: фото, відео

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Олівія Калпо на відпочинку
Олівія Калпо на відпочинку

Американська модель та переможниця конкурсу Міс всесвіт-2012 Олівія Калпо приголомшила сексуальними кадрами з відпочинку. Зірка продемонструвала ідеальну фігуру в купальниках, чим викликала шквал емоцій в прихильників.

Після розриву стосунків з бойфрендом Денні Амендолою, з яким вона зустрічалась упродовж 2 років, знана модель відправилась на відпочинок до Лас-Вегаса. До міста розваг Олівія Калпо відправилась зі своїми подругами, стверджує інсайдер The Daily Mail.

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Однак розрив стосунків ніяк не вплинув на знаменитість. Олівія Калпо яскраво позує в чорному купальнику, демонструючи щастя. Поверх пляжного вбрання зірка оділа розкішну накидку з поясом.

Я справжня людина Вегасу. Дякую за неймовірний відпочинок,
– написала Олівія Калпо у соціальній мережі.

Модель розважилась на славу, дозволяючи собі нездорову їжу, зокрема, запечені крильця. Однак її спокусливі форми дозволяють таку слабкість, оскільки Олівія Калпо вже доводила, що у спортзалі зайві калорії не матимуть шансу на існування.

Video c/o @mj_day ️️️️ Thanks for such a great weekend @si_swimsuit

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo)


Олівія Калпо в Лас-Вегасі


Модель Олівія Калпо


Олівія Калпо на відпочинку


Модель Олівія Калпо

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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