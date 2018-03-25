Модель Олівія Калпо опублікувала пікантні кадри з відпочинку: фото, відео

Американська модель та переможниця конкурсу Міс всесвіт-2012 Олівія Калпо приголомшила сексуальними кадрами з відпочинку. Зірка продемонструвала ідеальну фігуру в купальниках, чим викликала шквал емоцій в прихильників.

Після розриву стосунків з бойфрендом Денні Амендолою, з яким вона зустрічалась упродовж 2 років, знана модель відправилась на відпочинок до Лас-Вегаса. До міста розваг Олівія Калпо відправилась зі своїми подругами, стверджує інсайдер The Daily Mail.

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Однак розрив стосунків ніяк не вплинув на знаменитість. Олівія Калпо яскраво позує в чорному купальнику, демонструючи щастя. Поверх пляжного вбрання зірка оділа розкішну накидку з поясом.

Я справжня людина Вегасу. Дякую за неймовірний відпочинок,

– написала Олівія Калпо у соціальній мережі.

Модель розважилась на славу, дозволяючи собі нездорову їжу, зокрема, запечені крильця. Однак її спокусливі форми дозволяють таку слабкість, оскільки Олівія Калпо вже доводила, що у спортзалі зайві калорії не матимуть шансу на існування.



Олівія Калпо в Лас-Вегасі



Модель Олівія Калпо



Олівія Калпо на відпочинку