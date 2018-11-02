Модель Олівія Калпо зналася у крихітному бікіні та із змією на шиї: фото, відео
Популярна американська модель і "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо знялася в екстримальній фотосесії для Sports Illustrated's Swimsuit.
Фотосесія відбувалася на пляжі, а партнеркою 26-річної Олівії стала жива велетенська змія. Дівчина спершу запанікувала, але опанувала емоції і почала працювати у кадрі.
Читайте також: Емілі Ратажковскі прийшла на вечірку в образі сексуальної дикунки: фото
Калпо позувала у крихітному бікіні піщано-оливкового кольору, демонструючи струнку фігуру.
Олівія Калпо для Sports Illustrated's Swimsuit
Хто така Олівія Калпо? Американська модель, переможниця конкурсів "Міс США 2012" та "Міс Всесвіт 2012". У серпні 2017 року Олівія відкрила ресторан з сім'єю.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1