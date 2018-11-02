Модель Олівія Калпо зналася у крихітному бікіні та із змією на шиї: фото, відео

Популярна американська модель і "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо знялася в екстримальній фотосесії для Sports Illustrated's Swimsuit.

Фотосесія відбувалася на пляжі, а партнеркою 26-річної Олівії стала жива велетенська змія. Дівчина спершу запанікувала, але опанувала емоції і почала працювати у кадрі.

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Калпо позувала у крихітному бікіні піщано-оливкового кольору, демонструючи струнку фігуру.

Олівія Калпо для Sports Illustrated's Swimsuit

Хто така Олівія Калпо? Американська модель, переможниця конкурсів "Міс США 2012" та "Міс Всесвіт 2012". У серпні 2017 року Олівія відкрила ресторан з сім'єю.