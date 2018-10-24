Модель Playboy Маріса Папен оголилась в мечеті: провокативні фото 18+

Бельгійська модель Маріса Папен, яка є зіркою журналу Playboy, оголилась в мечеті. Провокативне фото вона зробила у храмі турецького Стамбула.

Як повідомляє The Mirror, зірка Playboy відвідала славнозвісну будівлю у Стамбулі – мечеть Святої Софії. До храму Маріса Папен в традиційному мусульманському вбранні з буркою. Однак при виході з мечеті модель підняла довгу спідницю, показавши струнку талію та інтимні місця. Так зірка позувала перед камерою фотографа Джессі Вокера.

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Модель Маріса Папен у стамбульські мечеті / The Mirror

Варто зазначити, що це не перша провокація Маріси Папен у релігійних місцях. Раніше модель знялась повністю голою біля пам'ятних місць Єрусалиму, зокрема, Стіни плачу, та на фоні Карнакського храму в Єгипті. Себе зірка Playboy називає "вільною духом та дикою серцем експресіоністкою".



Модель Маріса Папен у провокативній зйомці / The Mirror



Маріса Папен оголилась в Єрусалимі / The Mirror